Slovenki obstali v drugem krogu OP ZDA, Klepačeva napredovala v dvojicah

Tretji dan teniškega OP ZDA je bil v ženski konkurenci znova slovensko obarvan. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izgubila in končala s posamičnimi nastopi na letošnjih grand slamih. Prepričljivo jo je premagala Belorusinja Arina Sabalenka, druga nosilka, s 6:3 in 6:1.

Dvoboj je trajal manj kot uro, končan je bil po 59 minutah. Sabalanka je prevladovala v vseh elementih igre, po točkah je dvoboj dobila z 59:32.

Zidanškova je bila polfinalistka odprtega prvenstva Francije, nato se je v Wimbledonu poslovila že po uvodnem nastopu.

Juvanova nemočna proti Collinsovi

Le slabo uro pred izpadom Zidanškove v New Yorku je tudi Kaja Juvan tudi končala posamične nastope. Od 20-letne Ljubljančanke je bila boljša 26. nosilka domačinka Danielle Collins, ki je slavila s 6:4, 6:2. Dvoboj je trajal uro in 11 minut.

Juvanova je dvoboj začela zelo dobro in držala stik z izkušenejšo tekmico vse do sedme igre, ko je še vodila s 4:3. Nato pa je Collinsova zaigrala bolje in v zadnjih treh igrah skupaj oddala le tri točke.

Drugi niz je 27-letnica iz St. Petersburga na Floridi začela bolje, takoj odvzela servis Juvanovi, a se je slovenska predstavnica takoj vrnila in povedla z 2:1. Nato pa je Collinsova znova zaigrala bolje in osvojila naslednjih pet iger za zanesljivo napredovanje v tretji krog.

Klepačeva z Jurakovo ekspresno v drugi krog dvojic

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj s Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v drugi krog turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Klepačeva in Jurakova sta po uri in štirih minutah slavili s 6:1, 6:1 proti Ukrajinki Katerini Bondarenko in Ankiti Raina iz Indije.

Slovensko-hrvaška naveza bi morala sicer morala igrati proti Špankama Pauli Badosa in Sari Sorribes Tormo, a sta tekmici dvoboj pred začetkom predali. Kot alternativi sta "vskočili" Bondarenkova in Raina, a bili proti osmima nosilkama povsem nemočni.

V drugem krogu Slovenko in Hrvatico čakata boljši iz obračuna rusko-estonske naveze Darja Kasatkina/Anett Kontaveit ter ameriške dvojice Ann Li in Alison Riske.

V igri dvojic bo Polona Hercog združila moči z Latvijko Anastasijo Sevastovo. Njuni nasprotnici bosta Romunki Monica Niculescu in Elena Gabriela Ruse.