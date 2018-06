V živo: predstavnice nežnejšega spola na pariškem pesku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženski konkurenci so danes na sporedu dvoboji tretjega kroga. Med drugim bo igrala Danka Caroline Wozniacki, ki bo prekrižala lopar s Francozinjo Pauline Parmentier.

Caroline Wozniacki in Pauline Parmentier sta do zdaj odigrali štiri medsebojne dvoboje, trikrat je bila boljša druga nosilka turnirja Caroline Wozniacki. Letošnja zmagovalka OP Avstralije se na pariškem pesku ni prebila dlje kot do četrtfinala.

Na igrišče bo stopila tudi Petra Kvitova, ki se več kot uspešno vrača po poškodbi roke, potem ko jo je lani na domu z nožem ranil vlomilec. Kvitovo v drugem krogu čaka mlada Estonka Anett Kontaveit, za katero je to prva uvrstitev v tretji krog na Roland Garrosu.