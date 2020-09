Kvalifikantka se je dobro upirala drugi nosili

Polfinalistka tega turnirja v letu 2017 je imela osem priložnosti, da si zagotovi prvi niz, a je čvrsta Egipčanka, sicer 172. igralka sveta, ubranila prav vse in v podaljšani igri slavila z 11:9.

V drugem in tretjem nizu je kljub številnim napakam (46 neizsiljenih) Čehinja zaigrala bolje in upravičila vlogo izrazite favoritinje. V drugem krogu se bo pomerila z zmagovalko Rolanda Garrosa izpred treh let, Latvijko Jeleno Ostapenko, ki je v dveh nizih gladko s 6:2 in 6:1 ugnala Američanko Madison Brengle.

Presenečenje je prvem krogu pripravila 17-letna Danka Clara Tauson, ki je izločila 21. nosilko, Američanko Jennifer Brady s 6:4, 3:6 in 9:7. Tausonova je sicer lani osvojila mladinsko OP Avstralije.

Zmagovalka letošnjega OP Avstralije Sofia Kenin, bo v uvodnem krogu igrala proti 125. igralki sveta Ludmilli Samsonovi, s katero še nista igrali. Za Rusinjo je to drugi nastop na OP Francije, medtem ko Američanka že dolgo ni izgubila od igralka izven prve stoterice.