Prva igralka sveta proti krvnici Tamare Zidanšek

Prva nosilka Iga Swiatek je v torek dopolnila 21 let. Foto: Reuters

Na odprtem prvenstvu Francije sta se med najboljše štiri že uvrstili Američanka Coco Gauff in Italijanka Martina Trevisan, danes pa bosta znani še zadnji dve polfinalistki. V ruskem obračunu se merita Veronika Kudermetova in Daria Kasatkina, nato pa bo prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek skušala upravičiti vlogo favoritinje proti Američanki Jessici Peguli, ki je na poti do četrtfinala izločila tudi Slovenko Tamaro Zidanšek.