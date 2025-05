Kaj lahko uspe Novaku Đokoviću?

V torek so na teniškem OP Francije vse oči uprte v Novaka Đokovića, ki začenja prestižen turnir. Srb ima na Pariz lepe spomine.

Novak Đoković ima lepe spomine na Pariz, potem ko je lani na teh igriščih osvojil tako želeno zlato olimpijsko medaljo. Srbski zvezdnik ne sodi med največje favorite turnirja, a s svojimi izkušnjami in znanjem pride lahko zelo daleč. Morda tudi do končne zmage in tako želene 25. zmage na turnirjih za grand slam.

Njegov prvi nasprotnik je Američan Mackenzie McDonald, s katerim še nista igrala medsebojnega dvoboja. Nole letošnje sezone na pesku ni začel najbolje, je pa zato zadnji konec tedna dobil turnir v Ženevi in tako nakazal, da se njegova sezona vendarle dviga.