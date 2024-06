V ženskem delu teniškega OP Francije so na sporedu dvoboji osmine finala. Suvereno je svojo nalogo že opravila prva igralka sveta Iga Swiatek in se v četrtfinale uvrstila brez izgubljene igre.

Iga Swiatek, prva igralka sveta, je igrala proti Rusinji Anastasiji Potapovi in jo z igrišča "odpihnila" z dvakrat 6:0. Dvoboj je trajal zgolj 40 minut. V današnjem dvoboju so gledalci videli zgolj 56 točk, od tega jih je le deset dosegla Rusinja.

Poljakinja je s tem postala šele tretja teniška igralka v odprti eri, ki je v dveh zaporednih letih dvoboj na OP francije dobila s 6:0, 6:0. Pred nji je to uspelo le še Argentinki Gabrieli Sabatini v letih 1992 in 1993 ter Francozinji Mary Pierce v letih 1993 in 1994. To je bil hkrati najkrajši dvoboj, ki ga je aktualna prva igralka sveta kadarkoli odigrala. Pred tem je pet minut več porabila prav v Parizu leta 2019 proti Romunki Simoni Halep, še minuto več pa leta 2021 v Rimu proti Čehinji Karolini Pliškovi.

Konec za izbranko Jana Oblaka

Olga Danilović, partnerka slovenskega vratarja Jana Oblaka in eno lepših presenečenj letošnjega OP Francije, je svojo pot sklenila v osmini finala. Od nje je bila v dveh nizih boljša Čehinja Marketa Vondrousova, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s Swiatkovo.

Brez težav je napredovala tudi Američanka Coco Gauff, ki je bila v drugem krogu boljša od Tamare Zidanšek, tokrat pa je ugnala še Italijanko Elisabetto Cocciaretto.

Osmina finala: Iga Swiatek (Pol,1) – Anastasia Potapova (Rus) 6:0, 6:0

Coco Gauff (ZDA, 3) – Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:1, 6:2

Marketa Vondrousova (Češ, 5) – Olga Danilović (Srb) 6:4, 6:2

Clara Tauson (Dan) – Ons Jabeur (Tun, 8)

