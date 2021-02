Načeti Novak Đoković oddal niz

Po petkovem dvoboju je 33-letni Beograjčan pripomnil, da ne ve, ali bo lahko nadaljeval turnir. V soboto ni treniral, danes pa je stopil na igrišče in v dveh urah ter 55 minutah dobil še 12. medsebojni obračun proti Raoniću. Slednji je prvič v štirih dvobojih na grand slamih vzel niz Srbu, a ga bolj ni mogel ogroziti.

"Počutim se dovolj dobro, da lahko igram. Tako kot se počutim zdaj, je dovolj, da sem na igrišču, da tekmujem in lahko zmagam. V karieri sem se že kdaj počutil tudi bolje," je začel prvi nosilec. "Nazadnje sem igral v petek, šele dve uri pred današnjo tekmo pa sem se ogreval in poskusil, do kod lahko grem. Bil sem v dvomih, ali naj nadaljujem. Na tej točki kariere so turnirji za grand slam zame najpomembnejši. Na teh štirih turnirjih želim dati od sebe vse. Če bi šlo za katerikoli drugi turnir, ne bi nadaljeval," je po 48. uvrstitvi med najboljših osem na turnirjih velike četverice dejal Đoković.

V četrtfinalu ga čaka Zverev

Za vstop v polfinale bo tekmec številke ena lestvice ATP Nemec Alexander Zverev. Šesti nosilec je po treh nizih premagal Srba Dušana Lajovića s 6:4, 7:6 (5), 6:3 po dveh urah in 24 minutah. Triindvajseti nosilec ni bil brez možnosti. V prvem nizu je imel "break" prednosti, v drugem pa je po odvzemu servisa v 12. igri izsilil podaljšano igro.

Nemec je bil na koncu 13. igre drugega in v celotnem tretjem nizu vendarle bolj zbran in se petič v karieri prebil med najboljših osem na največjih štirih turnirjih.

Foto: Guliverimage

Prvi dvoboj dneva sta odigrala Aslan Karatsev in Felix Auger-Alissime. Na koncu ga je nekoliko presenetljivo dobil Rus, ki je postal šele sedmi igralec v zgodovini tenis, ki se je v svojem prvem nastopu na turnirjih za grand slam uvrstil v četrtfinale. Trenutno 114. igralec sveta je zmagal po petih nizih, potem ko je že zaostajal 0:2 v nizih (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4).

"Na začetku je bilo res težko igrati proti njemu. Je zelo dober igralec in je zelo hiter. Dva niza sem potreboval, da sem ugotovil, kako moram igrati," je po dvoboju povedal 27-letni Karatsev.

Presenetljivo ekspresno je izpadel Dominic Thiem, tretji nosilec turnirja, ki ga je gladko s 3:0 v nizih odpravil Bolgar Grigor Dimitrov. Thiem je lani osvojil odprto prvenstvo ZDA, na turnirju v Avstraliji pa je lani klonil le proti Novaku Đokoviću v finalu. Bolgar zdaj v zmagah vodi s 4:3, če upoštevamo tudi ekshibicijske dvoboje. Nazadnje sta igrala na zloglasnem turnrju – Adria Tour, takrat je bil boljši Avstrijec.