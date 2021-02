Serena Williams oddala niz, Osaka se je čudežno vrnila

Serena Williams se je skozi prve tri kroge prebila brez večjih težav. Resnejše delo jo je čakalo v osmini finala, kjer je bila njena nasprotnica Belorusinja Aryana Sabalenka. Obe igralki do današnjega dvoboja na OP Avstralije še nista oddali niza, je pa bil to za njiju prvi medsebojni obračun. Na koncu je bila Američanka boljša s 6:4, 2:6, 6:4.

"In the stressful points, I felt like I just had to go within myself."



Digging deep, @naomiosaka produced a whopping 40 winners to overcome Muguruza.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/5onuUdR1NQ