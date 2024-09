V ženskem delu teniškega OP ZDA so na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Branilka naslova Coco Gauff je priznala premoč rojakinji Emmi Navarro, ki jo v četrtfinalu čaka dvoboj s Španko Paulo Badoso. V četrtfinale se je uvrstila tudi druga nosilka Arina Sabalenka.

Pri ženskah si je prva mesto med osmerico najboljših zagotovila Španka Paula Badosa. To ji je uspelo šele drugič v karieri, potem ko je v četrtfinalu izpadla na OP Francije 2021.

V New Yorku je bila v četrtem krogu boljša od Kitajke Wang Yafan s 6:1, 6:2 in čustveno pospremila dogajanje v New Yorku po številnih poškodbah v zadnjih sezonah.

Paula Badosa se je kot prva zavihtela v četrtfinale. Foto: Reuters

"Dvoboj se je začel z veliko bitko. Ko sem videla na semaforju 17 minut po dveh igrah v tej vlagi, sem mislila, da bom na igrišču kar umrla. Vedela sem, da bo vredno. V tistih trenutkih si mislim, da je tekmica žilava, a da sem sama še bolj. Če bom morala igrati tri ure, pač bodi tako," je nekdanja številka dve (april 2022) ženskega tenisa povedala takoj po dvoboju.

"Sem samozavestna, na teh igriščih se ob podpori občinstva počutim izjemno," je dodala in se obrnila v nedavno preteklost. "Nočem jokati, toda lani sem tu morala odpovedati nastop na turnirju. Pred nekaj meseci sem razmišljala o koncu kariere, saj nisem več verjela vase, obenem pa tudi poškodba ni bila nič bolje. Zato se zdi vrnitev sem po 12 mesecih kot uresničitev sanj," je še zaključila Badosa.

Gauff ne bo ubranila naslova. Foto: Guliverimage Badosa se bo v četrtfinalu pomerila z domačinko Emmo Navarro, ki je izločila tretjo nosilko in branilko naslova Coco Gauff. Potem ko je dobila prvi niz, je Gauff izenačila, tretji niz in napredovanje pa sta s 6:3 pripadla Navarro. Ta se je prvič v karieri uvrstila med najboljših osem na OP ZDA, pred tem ji je do četrtfinala grand slama uspelo priti letos v Wimbledonu.

Uspešna pa je bila druga nosilka Arina Sabalenka, ki je brez oddanega niza s 6:2, 6:4 izločila Belgijko Elise Mertens. Belorusinja še čaka na četrtfinalno nasprotnico. Ta bo ali Qinwen Zheng ali Donna Vekić, ki se pravkar merita.

Arina Sabalenka je napredovala brez težav. Foto: Guliverimage

Izidi: OP ZDA, grand slam (67,65 milijona evrov):

ženske, osmina finala:

Paula Badosa (Špa/26) - Yafan Wang (Kit) 6:1, 6:2;

Emma Navaro (ZDA, 12) - Coco Gauff (ZDA, 3) 6:3, 4:6, 6:3

Arina Sabalenka (Brl, 2) - Elise Mertens (Bel, 33) 6:2, 6:4

