Poznate razliko med oznakama "Porabiti do" in "Uporabno najmanj do"?

Ste se kdaj spraševali, kakšna je razlika med oznakama "Porabiti do" in "Uporabno najmanj do"? Ne gre za razlike v izbiri besed proizvajalcev, temveč za oznaki, ki določata varnost in kakovost živil, ki so del našega vsakdana.

Oznake živil na embalažah nudijo pomembne informacije. Sporočajo nam lastnosti izdelkov, njihovo poreklo, do kdaj je živilo varno za uživanje, kako dolgo bo ohranilo svojo najboljšo kakovost in pod kakšnimi pogoji ga je treba hraniti. V nakupovalni naglici pogosto poiščemo le datum, pozabimo pa preveriti, kaj datum sploh označuje.

"Porabiti do"

Označba nam pove datum, do katerega dne so živila varna za uporabo. To pomeni, da živil po preteku datuma ne uporabljajmo. Takšen rok je najpogosteje naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe in meso, nekateri sveži mlečni izdelki, sveže solate ter podobno.

Foto: arhiv naročnika

"Uporabno najmanj do"

Datum, do katerega naj bi živila ohranila svojo pričakovano kakovost, je zapisan z oznako "Uporabno najmanj do". Po tem datumu so živila varna za uporabo, če upoštevamo navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana. Po navedenem datumu lahko živila začenjajo izgubljati svoj okus in teksturo. Pogosto takšno označbo najdemo na zamrznjenih živilih in takih, ki jih shranjujemo pri sobni temperaturi, na primer testenine, riž, konzervirana živila, rastlinsko olje, čokolada in podobni izdelki. Živil s takšno označbo tako ni treba zavreči po izteku datuma, pred uporabo pa vseeno preverimo, ali je embalaža nepoškodovana ter ali ima živilo še vedno ustrezen videz, vonj in okus. Ko takšna živila odpremo, moramo upoštevati morebitna navodila, na primer "Porabiti v treh dneh po odprtju".

"Porabiti do" tako govori o varnosti živila, medtem ko označba "Uporabno najmanj do" označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo svojo pričakovano kakovost.

Rok uporabnosti živil lahko podaljšamo z zamrzovanjem

Za zagotavljanje ustreznega shranjevanja živil sledimo navodilom na embalaži – na primer živila hranimo v hladilniku oziroma pri temperaturi 2–4 stopinje Celzija, saj se hrana sicer hitreje pokvari. Če hrano kmalu po nakupu zamrznemo in ob tem sledimo navodilom, lahko rok uporabnosti tudi podaljšamo. Nasprotno neustrezno shranjevanje hrane znižuje njeni kakovost in varnost. Zato je pomembno, da ob rokovanju s hrano poskrbimo za čistočo, ločujemo kuhana in surova živila, jih ustrezno toplotno obdelujemo in hranimo pri ustreznih temperaturah.

Foto: arhiv naročnika

Sveže meso, ribe in mesne izdelke na spodnje, živila za takojšnje uživanje na zgornje police hladilnika

Pomembno je, da poznamo pravila ustreznega hranjenja živil v hladilniku. Surovo meso, mesne izdelke in ribe shranjujemo na spodnjih policah, kjer je temperatura najnižja, prav tako s tem preprečimo morebitno kapljanje njihovih sokov na druga živila. Sveže sadje in zelenjavo hranimo v posebnih namenskih posodah, ločenih od mesa, in se tako izognemo onesnaženju. Na policah vrat hladilnika, kjer so temperature nekoliko višje, shranjujemo živila, ki niso hitro pokvarljiva, kot je na primer pomarančni sok. Živila, ki so pripravljena za takojšnje uživanje, hranimo na zgornjih policah hladilnika.

Kampanja Safe2Eat ozavešča o varni hrani in oznakah živil O različnih vidikih varnosti hrane v Sloveniji ozavešča kampanja Safe2EatEU. Letos poteka v 17 evropskih državah, drugič v Sloveniji. Cilj kampanje je vzpostaviti povezavo med znanostjo o varnosti hrane in hrano, ki konča na naših krožnikih, ter ljudem omogočiti, da z zaupanjem sprejemajo odločitve o hrani.

Naročnik oglasnega sporočila je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA).