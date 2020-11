Olimpijski prvak med napadom na Dunaju zaprt osem ur

Evropa se zadnje tedne že tako bori proti koronavirusu, v ponedeljek pa je Dunaj pretresel teroristični napad. Po zadnjih podatkih naj bi bili ubiti štirje ljudje. Poškodovanih je najmanj 17, nekateri med njimi tudi huje, zdravijo se v eni izmed dunajskih bolnišnic.

Zatekel se je v eno izmed restavracij

Tam je bil tudi Nicolas Massu, dvakratni olimpijski prvak iz Aten leta 2004 (posamično in v igri dvojic, op. p.). Ta se je v ponedeljek zvečer znašel povsem v bližini napada, tako da je našel zatočišče v eni izmed bližnjih restavracij.

Nicolas Massu je po osmih urah sporočil, da je na varnem. Foto: Gulliver/Getty Images

Šele po osmih urah na varnem

Danes 41-letni Čilenec se je dvakrat oglasil na Twitterju. V prvi objavi je sporočil, da je povsem v bližini mesta napada in da je v eni izmed restavracij. Tam so morali počakati osem ur, te pa so bile zanj zelo mučne. "Končno sem se vrnil v hotel. Po velikem šoku smo bili ujeti osem ur in čakali. Hvala vsem za spodbudna sporočila," je ob pol treh zjutraj sporočil trener Dominica Thiema, trenutno tretjega igralca sveta in zadnjega zmagovalca OP ZDA.

Še prejšnji teden je bil na Dunaju teniški turnir, kjer so se zbrali nekateri najboljši igralci. Med njimi je bil tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta.

Hola gente estoy en el Centro de Viena muy cerca del ataque y nos tienen adentro de un Restaurant esperando hasta ver cuando podemos irnos de aqui ...gracias por sus mensajes 🙏 — Nicolas Massu (@massunico) November 2, 2020