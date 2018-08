Đoković si je verjetno oddahnil, Federer bi lahko trpel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V New Yorku je zadnje dni izredno vroče, kar še najbolj občutijo igralci, ki igrajo v popoldanskem terminu. V prvem krogu je to še kako občutil Đoković. Srba tokrat v večernem terminu čaka Američan Sandgren Tennys. To bo njun drugi dvoboj, prvega je letos v Wimbledonu dobil Đoković.

Pred njima bosta na igrišča stopila Roger Federer in Benoit Paire. V dvoboju bo favorit Švicar, ki je do zdaj zmagal na vseh šestih medsebojnih dvobojih

Za preboj v tretji krog se bo potegoval tudi Aleksander Zverev, četrti nosilec turnirja. Nemca v drugem krogu čaka francoski veteran Nicolas Mahut.