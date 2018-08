Šarapovo čaka Romunka, na delu dve Slovenki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri dekletih bodo na vrsti še zadnji dvoboji drugega kroga. Svojo novo priložnost bo iskala Marija Šarapova, medtem ko bosta v ženskih dvojicah igrali Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.

Marija Šarapova v drugem krogu čaka Sorana Cirstea, trenutno 51. igralka. Romunka se je na turnirju za OP ZDA najdlje prebila do drugega kroga, medtem ko je Rusinja leta 2006 zmagala, v zadnjih dveh letih pa se je prebila do osmine finala. Druga nosilka Caroline Wozniacki bo tokrat igrala proti Ukrajinki Lesyi Tsurenko.

V ženskih dvojicah bosta prvič nastopile Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Klepačeva igra v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez. Njuni nasprotnici bosta Anastasia Pavlyuchenkova in Anastasija Sevastova. Katarina Srebotnik bo igrala igra v paru z Američanko Vanio King. Slovensko-ameriško navezo čakata Nina Stojanović in Fanny Stollar.