Objokanega Federerja je potolažil šele Mirkin poljub #video

Roger Federer je v enem izmed zadnjih intervjujev razkril nekaj trenutkov, ki so zaznamovali njegovo kariero na igrišču in ob njem. Med drugim je priznal, da po enem izmed porazov ni mogel nehati jokati. Takrat je v njegovo življenje vstopila Mirka, njegova današnja žena.

Roger Federer je v svoji karieri dosegel vse, kar je mogoče, a tudi on je preživel težko obdobje. Švicar je povedal, da je najbolj boleč poraz doživel na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, ko je v polfinalu izgubil proti Tommyju Haasu.

Foto: Guliver/Getty Images

"Ko sem izgubil, sem šel kot otrok v kot in nisem mogel nehati jokati. Ta poraz me je zaznamoval. Dan po tem me je čakal dvoboj za bronasto medaljo proti Arnaudu Di Pasqualu, vendar sem jokal in jokal. A tisti dan sem srečal Mirko in jo prvič poljubil."

Prav tako je priznal, da mu je bilo težko leta 2013, v sezoni, ko ni osvojil niti enega turnirja. V Hamburgu sem se med nogometom poškodoval in takrat sem se začel spraševati. Bilo so težki časi, saj nisem vedel, ali bo moj hrbet zdržal," je za L'Equipe povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Zadel in poskrbel za enega od največjih dvobojev

Eden od najboljših teniških igralcev vseh časov je med drugim povedal, katere njegove poteze so mu ostale najbolj v spominu. Prva je bila leta 2008 v finalu Wimbledonu, ko je igral proti Rafaelu Nadalu in na koncu izgubil. "To je backhand ob vzdolžni črti, kjer sem rešil sklepno žogico in mi je uspelo izsiliti peti niz. Ne zaradi udarca, ampak zato, ker mi je uspelo izsiliti peti niz in s tem poskrbeti za enega od najbolj epskih dvobojev."

Udarec med nogami, ki si ga bo za vedno zapomnil

"Druga točka pa je bil "tweener" (udarec med nogami) leta 2010 na OP ZDA. Bil je zelo težek udarec, saj sem bil zelo daleč od mreže."