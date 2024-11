Ne zamudite te ponudbe na črni petek!

Doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional lahko dobite že za enkratno plačilo 35,77 evra (redna cena 249 €). Microsoft Office 2021 je opremljen z vsemi orodji za resno delo. V Wordu lahko ustvarjate urejene dokumente, v Excelu urejate velike količine podatkov, s PowerPointom pa ustvarjate osupljive predstavitve. Z Outlookom in Teamsom bo sporazumevanje s sodelavci mala malica. Office 2021 ima uporabniški vmesnik, ki je preprost za uporabo, in si boste zlahka uredili prilagojen videz, pisave in format. Tudi MS Office Professional 2016 lahko dobite po najnižji ceni letos, in sicer za samo 15,69 evra za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Če imate doma več računalnikov ali hočete nakup opraviti s prijatelji, lahko izberete kombinacijo več ključev, ki je ugodnejša. Izkoristite to izjemno ponudbo, dokler traja.

Foto: Keysoff.com

Doživljenjska licenca za Microsoft Office že od 15 €

Foto: Shutterstock

Redno posodabljanje operacijskega sistema je pomemben ukrep proti kibernetskim napadom in zagotavlja, da uporabljate najboljša orodja in tehnologijo, ki so na vam voljo. Če uporabljate star Windowsov sistem, je čas, da ga posodobite na Windows 11 Professional , saj zdaj omejen čas stane samo 13,55 evra (redna cena 199 €). Windows 11 Pro je opremljen z varnostnimi orodji in orodji za produktivnost, ki vam bodo pomagala delati pametneje in ostati varnejši ne glede na to, kje delate. Najprivlačnejša lastnost Windowsa 11 Pro je novi Microsoft Copilot z umetno inteligenco, ki uporablja GPT-4 Turbo in vam s tem ponuja naraven pogovor. Če bi radi posodobili svoj operacijski sistem, izkoristite to časovno omejeno ponudbo.

Foto: Getty Images

Doživljenjski ključi za Windows že od 6 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

Foto: Shutterstock

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Foto: Shutterstock

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca njegove življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve