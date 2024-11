Selektor islandske nogometne reprezentance Age Hareide je odstopil s svoje funkcije in dejal, da bo pri 71 letih končal nogometno udejstvovanje, so sporočili z Islandske nogometne zveze (KSI).

Hareide je prevzel reprezentanco aprila lani in jo vodil na 20 tekmah, kjer je imel osem zmag, devet porazov in tri neodločene izide.

"Užival sem na klopi islandske reprezentance, vendar menim, da je zdaj pravi čas za odhod v pokoj. Pred ekipo so razburljivi časi in številni mladi igralci, ki bodo zrasli v vodje. Reprezentanci in islandskemu nogometu želim vse najboljše," je dejal Hareide.

V karieri je štiri leta vodil Dansko in jo popeljal do osmine finala svetovnega prvenstva 2018, bil je tudi selektor Norveške ter trener Rosenborga, Broendbyja, Malmöja, Vikinga in drugih klubov, kot igralec pa je igral za Molde, Norwich City in Manchester City.

Islandija je nazadnje končala na tretjem mestu skupine B4 v ligi narodov in bo igrala v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B.