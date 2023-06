Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo bosta na teniškem OP Francije na sporedu še dva četrtfinalna dvoboja. Prva bosta na osrednjem igrišču igrala Aleksander Zverev in Tomas Martin Etcheverry, za njima pa še Casper Ruud in Holger Rune.

Aleksander Zverev in Tomas Martin Etcheverry bosta odigrala svoj prvi medsebojni dvoboj. Prvi bo nastopil že v svojem petem četrtfinalu na Roland Garrosu, medtem ko je Argentinec večje presenečenje na letošnjem turnirju.

Prava teniška poslastica se obeta v večernem delu, ko bosta loparje prekrižala Casper Ruud in Holger Rune. Igralca se že dobro poznata, do zdaj sta odigrala pet medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 4:1 za Rudda, zadnji dvoboj pa je letos na turnirju v Rimu dobil Rune.

Lani se je njun dvoboj končal s prepirom v slačilnici. In Rune upa, da bo letos manj drame, kot lani. "Igrala sva v Rimu in mislim, da je bil dober dvoboj. Je dober igralec, spoštujem ga, tako da ni težav in zdaj sva v redu. Upam, da bo tokrat dvoboj brez težav, vselim se ga že," je po zmagi v osmini finala povedal Rune, četrti nosilec turnrija.

OP Francije

Četrtfinale: Aleksander Zverev (NEM, 22) - Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Casper Ruud (NOR, 4) - Holger Rune (DAN, 6)

