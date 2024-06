Carlos Alcaraz je zmagovalec OP Francije! #video

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

Aleksander Zverev je spet doživel veliko razočaranje. Foto: Reuters Ljubitelji tenisa so imeli v letošnjem finalu Roland Garrosa kaj videti. Carlos Alcaraz in Aleksander Zverev sta pokazala tenis na najvišji ravni. Videli smo veliko izjemnih potez, preobratov, a na koncu je zmagovalec lahko le eden. Letos je prestižno lovoriko prejel Carlos Alcaraz, medtem ko je na drugi strani veliko razočaranje doživel Aleksander Zverev. Nemec namreč še vedno ostaja brez zmage na turnirjih velike četverice. Carlos Alcaraz pa bo v svojo vitrino postavil tretjo lovoriko za grand slam.

Čustvena izjava po zmagi

"Zadnji mesec smo opravili neverjetno delo. Veliko smo se borili s poškodbo. Ko sem se vrnil v Madrid, se nisem počutil najbolje in v naslednjih tednih smo imeli veliko dvomov. Tukaj nisem veliko ur treniral na igrišču. Res sem hvaležen, da imamo takšno ekipo in ljudi, ki jih imam okrog sebe. Vem, da vsi puščajo srce na pladnju, da napredujem kot igralec in rastem kot oseba. Res sem hvaležen. Pravim vam ekipa, ampak to je družina," je takoj po zmagi povedal novopečeni zmagovalec Pariza.

Carlos Alcaraz runs to hug his team after becoming the youngest man in history to win a slam on all 3 surfaces.



So many emotions.



These are the people who believe in him day in & day out.



Unforgettable day. 🥹



pic.twitter.com/ACA69KAiSk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2024

Carlos Alcaraz je bil v prvem nizu boljši. Foto: Reuters

Glavna akterja sta igrala pet nizov, na igrišču pa sta preživela štiri ure in 20 minut.

Aleksander Zverev je dvoboj začel zelo nervozno, saj je v uvodu dvoboja naredil dve dvojni napaki in šel takoj zamenjati lopar. Sledil je že prvi "break", tako da ja Alcaraz na servis Nemca povedel z 1:0. Nervozno je začel tudi Alcaraz, ki je prav tako izgubil igro na svoj servis, Zverev pa je rezultat poravnal na 1:1. V peti igri je spet udaril Španec, ki je Zverevu vzel servis brez izgubljene točke (3:2). Napeto je bilo v sedmi igri pri izidu 4:2, ko je imel Alcaraz že vodstvo 15:40. Zverev se je uspel ubraniti in znižal zaostanek na 3:4. V deveti igri je imel Carlos Alcaraz prvo žogico za niz in jo tudi izkoristil. Prvi niz se je končal s 6:3 in je trajal 43 minut.

Aleksander Zverev je drugi niz dobil s 6:3. Foto: Reuters

Na začetku drugega niza se je s svojim prvim servisom mučil Španec, delal je tudi napake. Zverev ni znal izkoristiti treh žogic za odvzem servisa. Na koncu je po težavah vendarle igro dobil Alcaraz in povedel z 1:0. Zverevu je prvi "break" uspel v peti igri in povedel s 3:2. Spet mu je uspelo v sedmi igri in prišel do vodstva s 5:2. Tega vodstva Zverev ni zapravil in drugi niz, ki je trajal 52 minut, dobil s 6:2. Aleksandru Zverevu je v četrtem nizu uspel preobrat. Foto: Guliverimage

Velik preobrat Zvereva v tretjem nizu

Tretji niz se je za razliko od uvodnih dveh začel bolj izenačeno. Napeto je postalo v peti igri, ko se je moral 21-letni Alcaraz precej potruditi, da je dobil igro in povedel s 3:2. A že v naslednji igri je pokazal povsem drug obraz. Nasprotniku je gladko odvzel servis in s tem prišel do vodstva 4:2. V naslednji igri je potrdil odvzem servisa in povedel s 5:2. V deveti igri pri izidu 5:3 je serviral za tretji niz, a mu na presenečenje mnogih ni uspelo. Zgodilo se je nasprotno. Zverevu je v nadaljevanju uspel preobrat in kmalu povedel s 6:5. V dvanajsti igri smo lahko videli pravo malo dramo, ko je imel Španec žogico za odvzem servisa in izenačenje, a je ni izkoristil. Zato pa je Zverev izkoristil drugo zaključno žogico in povedel z 2:1 v nizih. Drugi niz se je končal z izidom 7:5 in je trajal uro in šest minut.

Z zanimanjem je dvoboj spremljal tudi Novak Đoković, ki se je zaradi poškodbe kolena umaknil z OP Francije.

Foto: Guliverimage

V četrtem nizu se je začelo dogajati v drugi igri, ko je Carlos z odvzemom servisa povedel z 2:0. Nekaj minut po tistem je dobil igro na svoj servis brez izgubljene točke in povedel s 3:0, po naslednji igri je bil rezultat že 4:0. Alcaraz je vmes vzel zdravniški odmor, ko je imel težave z nogo. A to v nadaljevanju ni zmotilo njegovega ritma, saj je četrti niz dobil s 6:1. Trajal je vsega 40 minut.

Na koncu sta si finalista športno segla v roke. Foto: Reuters

Zelo napeto tudi v petem nizu

Uvodni dve igri sta oba igralca dobila brez težav. V tretji igri se je zapletlo, ko je Zverev delal napake, kar je bila voda na mlin Alcarazu, ko je povedel z 2:1. V četrti igri smo gledali pravo dramo, ko je imel Zverev štiri žoge za izenačenje, a je vse zapravil, Alcaraz pa je povedel s 3:1. V sedmi igri je Alcarazu uspel še en "break" in si z vodstvom 5:2 na široko odprl vrata do zmage. Alcaraz je dobil tudi osmo igro in se po več kot štirih urah veselil prve zmage na OP Francije.

Finale: Carlos Alcaraz (Špa, 3) : Aleksander Zverev (Nem, 4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Preberite še: