Novak Đoković jih je takrat šokiral s svojo izjavo

Novak Đoković je že vkorakal v novo sezono. In to več kot uspešno, saj do zdaj še ne pozna poraza. Srbski zvezdnik je pred kratkim v enem izmed intervjujev razkril, da je lani razmišljal, da bi lopar postavil v kot in končal profesionalno igranje tenisa.

Novak Đoković je največjo igralsko krizo doživljal lani marca po turnirju v Miamiju. Takrat je svoji ekipi dejal, da želi končati svojo profesionalno teniško kariero, potem ko nikakor ni našel prave forme. Nole se je namreč ker nekaj časa ubadal s poškodbo komolca in ni našel priključka k najboljšim.

Novak Đoković je lani v svojo ekipo znova povabil Marijana Vajdo. Od takrat je šla njegova krivulja le še navzgor. Foto: Guliver/Getty Images

Ljudje so bili šokirani

"Rekel sem, da nočem več igrati tenisa. Ljudje so bili šokirani. V tistih trenutkih nisem povsem natančno vedel, kaj sem govoril. Najhuje je, da dvomiš o tistem, kar delaš in verjameš. In tega se ne sramujem. Del mene je vedel, da lahko dosežem nove uspehe – zmagati turnir za grand slam in postati prvi igralec sveta. Aprila smo z ekipo naredili načrt, da se v pravo formo vrnem na OP ZDA."

Stefan Đoković, sin Novaka Đokovića, je lahko letos v Wimbledonu izjemoma lahko prišel na tribune. Foto: Guliver/Getty Images

Zgodilo se je še prej, kot so načrtovali

To se je tudi zgodilo, še hitreje kot so načrtovali. Novak je namreč še četrtič v karieri zmagal najprestižnejši turnir v Londonu - Wimbledon. Takrat je v finalu brez večjih težav premagal Kevina Andersona. Ob tej zmagi je imel ob sebi tudi sina Stefana in ženo Jeleno, ki jih je po dvoboju na poti v slačilnico lahko tudi objel.

"To je bil najboljši mogoč scenarij. Zmagal sem in Stefan je bil na tribunah. To je nekaj, kar mi bo ostalo za vedno," je povedal 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je trenutek opisal kot trenutek mešanice veselja in solz.

Foto: Twitter

"Moja žena mi je rekla: 'Vedno se smejiš, ampak zdaj je bilo povsem nekaj drugega, druge dimenzije …' Da sem imel tam ženo in sina, je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Nisem vedel, kako se bom počutil, zato je bilo še toliko bolj razburljivo in po svoje skrivnostno," je še za Globo Esporte povedal 31-letni Beograjčan.

Đoković trenutno igra na turnirju v Dohi, kjer je v prvem krogu brez težav ugnal bosanskega igralca Damirja Džumhurja. V naslednjem krogu ga čaka Madžar Marton Fucsovics.