Poslavljata se tudi Srebotnikova in Jakupovičeva

Od vseh slovenskih igralk, ki so na drugi strani zemeljske oble začele novo teniško sezono, bo drugo polovico tedna v igri dočakala le Andreja Klepač. Nocoj sta bili med dvojicami poraženi še Dalila Jakupovič in Katarina Srebotnik. Japonski teniški igralec Kei Nišikori je v drugem krogu turnirja v Brisbanu s 7:5 in 6:2 odpravil Američana Deniso Kuldo in napredoval v tretji krog. V prvem krogu Aucklanda je prva nosilka Caroline Wozniacki upravičila vlogo favoritinje proti Nemki Lauri Siegemund.