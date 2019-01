Del Potro bo zaradi težav s kolenom izpustil Melbourne

Avstralec je napisal, da po poškodbi sicer dobro okreva, a da 14. januarja, ko se bo začel turnir v Avstraliji, za nastope še ne bo nared.

I hope you have a great 2019. Recovery is going great and I will tell you later where I will be making my comeback. Unfortunately it won’t happen in Australia, I’ll miss you @AustralianOpen, but I’m happy with my progress ☺️



Happy New Year! Enjoy! 🥂🍾