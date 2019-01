Novak Đoković v velikem slogu začel leto 2019

Prvi teniški lopar na svetu Novak Đoković je v velikem slogu odprl sezono 2019. Srb je na teniškem turnirju v katarski Dohi z nagradnim skladom 1,416 milijona dolarjev na svojem prvem dvoboju v tem letu dobesedno odpihnil Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine in po 55 minutah slavil s 6:1 in 6:2. Slovenski teniški igralci bodo hitro pozabili vstop v leto 2019. Po seriji porazov na Silvestrovo je danes v uvodnem krogu turnirja v Aucklandu izpadla še Polona Hercog, ki jo je gladko s 6:2 in 6:3 premagala tretjepostavljena Su Wei Hsieh s Tajvana, 28. igralka lestvice WTA.