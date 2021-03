Novak Đoković: Vem, da vam param živce #video

Šele čez nekaj let bo dojel

Novak Đoković je s ponedeljkom postal igralec, ki je v odprti eri tenisa največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP. S 311 tedni je na večni lestvici prehitel Rogerja Federerja. Temu uspehu so se poklonili tudi meščani Beograda, saj so na pročelju skupščine predvajali njegove najboljše poteze na teniških igriščih. Pozneje se je proslavljanja udeležil tudi glavni akter te zgodbe. "Vem, da vam param živce, ampak včasih param živce tudi sebi. Tako je slajše. Če bi bilo vse preprosto, ne bi bilo tako zanimivo," je svojim navijačem v Beogradu sporočil Nole.

"To je uspeh celega naroda. Danes zjutraj sem začel s svojo dnevno rutino. Vedel sem, da je poseben dan, ampak nisem imel občutka, kako pomembno je, dokler nisem začel dobivati klicev in sporočil. Še vedno imam veliko motivacije, da še naprej dosegam vrhunske rezultate. Šele čez nekaj let bom dojel, kako velik je ta uspeh," je za srbsko televizijo povedal Đoković.

Foto: Guliverimage

Eden najboljših teniških igralcev je razkril, da je že kot sedemletni deček sanjal, da bi zmagal na Wimbledonu in da bi bil najboljši na svetu. Zaljubil se je v tenis in to strast ima še danes. "Leta sem delal, da sem danes tukaj. Če bi rekel, da nisem razmišljal o tem rekordu, bi lagal. Največje sanje vsakega teniškega igralca so, da osvoji turnir za grand slam in da je čim dlje na prvem mestu. En cilj sem izpolnil, zdaj delam za drugega," je povedal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Velike cilje ima tudi za letošnje olimpijske igre, ki bodo v Tokiu.

"To leto so poleg turnirjev za grand slam najpomembnejše olimpijske igre. Vsak igralec čuti posebno čast, da predstavlja svojo državo. Olimpijske igre potekajo vsaka štiri leta. Čustva so najmočnejša, ko igraš za reprezentanco. V tem uživam in to bom v prihodnosti razlagal svojim otrokom," je povedal Nole.

Novak Đoković s svojo mamo in očetom Foto: Guliverimage

Občuduje, kar uspeva Federerju

V ponedeljek je 33-letni Beograjčan dal kar nekaj intervjujev. Med drugim je za BBC poudaril, da ga je njegova družina podpirala od prvega dneva. Đoković, ki je med letoma 2014 in 2016 na prvem mestu preživel kar 122 tednov, je spregovoril tudi o 39-letnemu Rogerju Federeju, ki se na turnirju v Katarju vrača po več kot enem letu odsotnosti. "To, kar Roger počne pri svojih letih, je zame in za ostale teniške igralce zelo navdihujoče. Lepo ga je videti, da je nazaj," je povedal Novak.

Foto: Guliverimage

Zaradi Švicarja in Španca je moral pošteno razmisliti

Federer in Nadal imata v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam in v uvodnih letih njegove profesionalne kariere sta bila prav Švicar in Španec tista, ki sta ga premagovala. A danes pravi, da je prav zaradi njiju postal takšen igralec, kot je.

"Leta 2008, ko sem zmagal svoj prvi turnir za grand slam, sem si rekel: 'Ok, zdaj je prišel moj čas. Meril se bom z njima in imam sposobnost, da zmagam turnir za grand slam.' Vendar naslednja tri leta nisem zmagal na največjem turnirju in večino največjih dvobojev proti njima sem izgubil. Zaradi njiju sem se moral usesti in razmisliti, kaj moram narediti, da napredujem in da ju lahko premagam. Ta rivalstva so tista, ki so najbolj vplivala na mojo teniško igro in razvoj," je še povedal teniški zvezdnik, ki je bil tudi prvi igralec, ki je s teniškimi turnirji zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov).