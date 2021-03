Novak Đoković rekordno, Bedene najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je danes uradno postal rekorder po številu tednov na vrhu lestvice ATP. Srb je danes vstopil v 311. teden in prehitel Švicarja Rogerja Federerja (310), tretji je Američan Pete Sampras (286). Đoković bo rekord obeležil z dogodkom pred svojo restavracijo v Beogradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"To je zgodovinski dosežek za srbski šport. V skladu z epidemiološkimi razmerami vas pozivamo, da si nadenete maske in nas obiščete pred restavracijo Novak 1 ob 18. uri, da obeležimo zgodovinski trenutek," so zapisali na spletni strani Đokovićeve restavracije.

Nadal sicer ostaja številka 2 teniške lestvice, potem ko je Rus Danil Medvedjev zamudil priložnost, da ga prehiti. Moskovčan bi moral na minulem turnirju v Rotterdamu zaigrati v finalu, a je izgubil že prvi dvoboj na Nizozemskem. Edina sprememba v prvi peterici je padec Federerja na šesto mesto, prehitel ga je zdaj peti Grk Stefanos Cicipas.

Točkovni zbir sta po osvojenih turnirjih v Rotterdamu in Buenos Airesu povečala osmi Rus Andrej Rubljov oziroma deveti Argentinec Diego Schwartzman.

Aljaž Bedene Foto: Vid Ponikvar

Od Slovencev je najvišje Aljaž Bedene, ki je izgubil eno mesto in je zdaj 62., med 300 najboljšimi sta še Blaž Rola na 163., Ptujčan bo danes na turnirju v Dohi igral proti Francozu Richardu Gasquetu, in Blaž Kavčič na 237. mestu. Slednji je po polfinalnem nastopu na challengerju na Kanarskih otokih napredoval za 17 mest.

* Lestvica ATP (8. marec):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.030 točk

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9850

3. (3) Danil Medvedjev (Rus) 9735

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 9125

5. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 6660

6. (5) Roger Federer (Švi) 6630

7. (7) Alexander Zverev (Nem) 5615

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 5019

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3640

10. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3480

...

62. (61.) Aljaž Bedene (Slo) 1065

163.(161.) Blaž Rola (Slo) 433

237.(254.) Blaž Kavčič (Slo) 258

...