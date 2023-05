Novak Đoković je zdaj lahko končno miren

Vrata v ZDA so mu zdaj odprta

Đoković, eden najbolj znanih športnikov, namreč ni cepljen proti covid-19 in je lani moral zato izpustiti odprto prvenstvo ZDA. To je bil zanj in njegove navijače kar velik udarec.

Srbski zvezdnik se letos prav tako ni mogel udeležiti turnirjev serije masters v Indian Wellsu in Miamiju, saj mu ameriška vlada ni odobrila posebne dovolilnice za vstop v državo. A zdaj je postalo jasno, da so mu vrata v ZDA odprta, tako se bo lahko spet potegoval za največje lovorike v tenisu v ZDA.

Đoković ves ta čas ni bil zagovornik cepljenja proti covid-19. Foto: Reuters

Đoković ves ta čas ni bil zagovornik cepljenja proti covid-19. Ob tem je dejal, da raje izpusti vse velike turnirje, kot da bi se moral cepiti. Njegovo stališče je v tem času dvignilo kar veliko prahu. Imel je tako podpornike kot tudi tiste, ki so ga ostro kritizirali. Med njimi so bili športniki, pa tudi politiki.

Še vedno je zelo živa zgodba, ko je moral eden najboljših teniških igralcev leta 2022 izpustiti OP Avstralije, saj ga je avstralska vlada po odločitvi tamkajšnjega sodišča izgnala iz države. Ta zgodba ni odmevala samo v športnem svetu, ampak tudi na splošno. 35-letni Beograjčan je kljub vsemu ostal zvest sebi in še vedno treniral. Letos se je vrnil v Melbourne, zmagal ter osvojil še svojo 22. lovoriko na turnirjih za grand slam.

Novak Đoković je nazadnje na OP ZDA slavil leta 2018. Foto: Guliverimage

V ZDA je slavil že trikrat

Odprto prvenstvo ZDA je eden najprestižnejših teniških turnirjev, s prisotnostjo Novaka Đokovića pa bo turnir za navijače in organizatorje dobil veliko večjo vrednost. OP ZDA bo potekal od 28. avgusta do 10. septembra, Đoković pa bo skušal dodati še eno zmago v svojo že tako bogato vitrino. Nole je v New Yorku slavil trikrat, in sicer v letih 2011, 2015 in 2018, nazadnje je tam igral leta 2021, ko ga je v finalu premagal Rus Danil Medvedjev.

Novak Đoković trenutno igra na turnirju v Rimu, kjer je postavljen kot prvi nosilec in je v prvem krogu prost.

Preberite še: