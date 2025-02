Novak Đoković ima pomembne novice

"Rupture na mišici ni več, poškodba je skoraj stoodstotno odpravljena in pripravljen sem na nove zmage," je v intervjuju za srbske Vijesti potrdil Novak Đoković. "Imam zeleno luč zdravniške ekipe, da lahko treniram, da se lahko pripravljam. Turnir v Dohi je na sporedu že čez sedem dni, tako da se držim urnika. Hvala bogu, da sem tako hitro okreval," je hvaležen 38-letni srbski teniški zvezdnik, ki je ugotovil, da je imel v zadnjem obdobju več poškodb kot v prvih 15 letih svoje kariere.

"Verjetno to pride z leti, ampak telo me še vedno posluša, v meni še vedno gorita plamen in želja po izpolnitvi in ​​novih dosežkih, zato upam na uspeh, tako prihodnji teden v Dohi kot v nadaljevanju sezone," je optimističen Đoković, ki je na pragu 100. zmage v karieri.

