Novaku Đokoviću vsa leta ob strani stoji tudi žena Jelena. Foto: Guliverimage

Andy Murray se je šele pred štirimi meseci upokojil, a kmalu za tem ga je že poklical srbski teniški zvezdnik. Ta je svojega prijatelja ujel nekoliko nepripravljenega, vendar je trajalo le nekaj dni, da sta se dogovorila za sodelovanje. Škot naj bi imel v tem času že kar nekaj ponudb preostalih igralcev, a očitno ponudbe Đokovića ni mogel zavrniti. Murray bo z Đokovićem delal v pripravljenem obdobju in med pripravami na OP Avstralije.

Andy Murray ni računal na ponudbo Đokovića. Foto: Reuters

Đoković, 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je za Sky Sports povedal, da je potreboval pol leta, da je ugotovil, kaj potrebuje v tem obdobju svoje kariere. "Spoznal sem, da bi bil popoln trener nekdo, ki ima izkušnje, kot jih imam jaz. Po možnosti večkratni zmagovalec turnirjev za grand slam in prvi igralec sveta."

"Pogovarjali smo se o Andyju Murrayju. Rekel sem, da ga bom poklical in videl, kako bo. Ujel sem ga nekoliko nepripravljenega. Zelo hitro sva se povezala in po nekaj dneh je sprejel ponudbo. Ne morem biti bolj zadovoljen. To sodelovanje je presenečenje za vse, vključno z mano, vendar je zanimivo za tenis. Bil je eden mojih večjih nasprotnikov. Istih let sva, igrala sva na največjih igriščih tega športa. Zato komaj čakam, da pridem na igrišče in se pripravim na prihodnjo sezono," je povedal Nole.

Prihodnje leto ga bomo več videli na teniških igriščih. Foto: Reuters

Še vedno ima občutek, da lahko igra proti najboljšim

Beograjčan je prepričan, da pred koncem športne kariere v svojo vitrino lahko postavi še kakšno lovoriko s turnirjev za grand slam. Za Gazzetta dello Sport je povedal, da je bila letošnja sezona najslabša v zadnjih desetih letih, potem ko je imel v svoji igri kar nekaj vzponov in padcev. Prav tako ima kar nekaj vprašanj, ki jih mora rešiti tudi na zasebni ravni.

"Še vedno mislim, da lahko igram na visoki ravni. (Jannik op. p.) Sinner in (Carlos op. p.) Alcaraz sta se uveljavila kot najboljša igralca na svetu, prav tako ne smemo pozabiti (Aleksandra op. p.) Zvereva. Vsi bodo glavni kandidati za zmago na turnirjih za grand slam in preostalih turnirjih. Fizično in psihično sem spet pripravljen igrati svoj tenis. Občutek imam, da lahko še vedno igram proti tem fantom, in moje izkušnje mi lahko prav pridejo," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in še razkril, da bo prihodnjo sezono igral več turnirjev, še vedno pa bodo njegovi glavni cilji zmaga na turnirjih velike četverice.

