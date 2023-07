Novak Đoković bo moral spet na igrišče, kaj lahko pokaže Italijan

V Wimbledonu se nadaljujejo dvoboji četrtega kroga. Spet nas čaka ker nekaj zanimivih dvobojev. Na igrišče se bosta še enkrat vrnila Novak Đoković in Hubert Hurkacz. Kot zadnja bosta danes na osrednje igrišče stopila Carlos Alcaraz in Matteo Berrettini.

Novak Đoković in Poljak Hubert Hurkacz, 17. nosilec turnirja, v nedeljo zaradi prepozne ure nista mogla končati dvoboja. Organizatorji so dvoboj prekinili po dveh nizih. Trenutni izid je 7:6 (6), 7:6 (6) za Novaka Đokovića. Igralca sta leta 2019 v Wimbledonu že igrala v tretjem krogu, ko je bil po štirih nizih boljši Đoković. Hurkacz se v Wimbledonu lahko pohvali s skalpom Rogerja Federerja iz leta 2021.

Izjemno zanimiv dvoboj se obeta Carlosom Alcarazom in Matteom Berrettinijem. Zadnji se je pred časom spopadal s hudimi težavami. Španec in Italijan sta do zdaj igrala tri dvoboje. Izid v zmagah pa je 2:1 za Alcaraza, ki je v Wimbledonu najdlje prišel do osmine finala, medtem ko je bil Berrettini leta 2021 finalist Wimbledona.

Zanimivi dvoboji: Novak Đoković (Srb, 2) - Hubert Hurkacz (Pol, 17) 7:6 (6), 7:6 (6)

Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Matteo Berrettini (Ita)

Danil Medvedjev (Rus, 3) – Jiri Lehecka (Češ)

