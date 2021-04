Novak Đoković bi lahko imel psihološke težave

Z današnji dnem se je začel turnir serije masters v Monte Carlu, kjer v ožji krog favoritov sodi tudi Novak Đoković, med drugim tudi prvi nosilec turnirja. Beograjčan bo prvič na igrišče stopil v torek, potem ko je v uvodnem krogu turnirja prost. Eden najboljših igralcev vseh časov, je razkril, da se ni posebej pripravljal na pesek.

Novak Đoković se ni prav posebej pripravljal na peščeno podlago. Foto: Gulliver/Getty Images

Fizično je v redu, psihološko pa ni najbolj prepričan

"Mislim, da nisem potreboval posebnih priprav. Tudi ne za povratek po premoru. Ne potrebujem priprav, da bi se dobro počutil na igrišču. V Monete Carlu se počutim kot doma in tudi treniral sem tukaj," je uvodoma povedal 33-letni, izkušeni teniški igralec in potem nadaljeval.

"Fizično se počutim dobro, ampak psihološko morda nisem popolnoma pripravljen, ker že dolgo nisem igral na turnirju. Žal mi je zaradi navijačev in upam, da se bodo kmalu vrnili na tribune."

Jannik Sinner bi lahko bi zahteven zalogaj za prvega igralca sveta. Foto: Reuters

Z mladim Italijanom že dolgo ni imel stikov

Obstaja velika verjetnost, da bi se Novak Đoković v torek lahko udaril z Jannikom Sinnerjem, italijanskim teniškim igralcem, ki v zadnjem času navdušuje na teniških igriščih. "V zadnjem letu in pol nisem treniral z njim, ampak pred tem, sva pogosto trenirala. Prijeten fant, ki vseskozi napreduje. Obkrožen je s pravimi ljudmi. Ambiciozen je in to je dobra stvar, če želiš postati najboljši. Finale v Mimamiju je zanj uspeh kariere. Vendarle gre za igralca, ki konstantno zmaguje in ima dobre rezultate. Zmeraj si želi še več, kar je že dosegel. In to je pri njemu najbolje," je še povedal Nole, ki je do zdaj na monaškem pesku trikrat slavil.

V zadnjih dneh se veliko govori o vrnitvi Tonija Nadala, nekdanjega dolgoletnega trenerja Rafaela Nadala. "Stric" Toni je namreč postal trener Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, kar je v teniških hodnikih poželo veliko zanimanja. Đoković je ob tem priznal, da si težko predstavlja, da bi Marjan Vajda, njegov dolgoletni trener, v času njegove kariere treniral nekoga drugega.

"Rafa in Toni že nekaj let ne sodelujeta in jasno je, da si Toni želi novih izzivov. Vem, da je bil Felix nekaj let na akademiji Rafaela Nadala in da je pogosto govoril s Tonijem. Auger-Aliassime je izjemen igralec, ki neprestano napreduje v tenisu. Verjamem, da mu bo Toni lahko veliko pomagal."