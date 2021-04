Ali Rafa res premalo ceni rekorde Đokovića? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj je Rafael Nadal povedal o osvojenem rekordu Novaka Đokovića? Nekateri navijači srbskega teniškega zvezdnika so bili razočarani nad njegovimi besedami, a Španec mu je vendarle čestital za uspeh.

Pred tedni je teniški igralec Novak Đoković, prvi igralec sveta, dosegel enega pomembnejših mejnikov v svoji karieri. Postal je namreč igralec, ki je v odprti eri svetovnega tenisa največ tednov preživel na prvem mestu lestvice ATP in 8. marca s prvega mesta zrinil legendarnega Rogerja Federerja.

Kaj je Rafa povedal o rekordu Đokovića?

Pred turnirjem serije masters v Monte Carlu so Rafaela Nadala vprašali, kaj si misli novem rekordu 33-letnega Beograjčana.

"V zadnjih nekaj letih je bilo doseženih veliko rekordov. Trem igralcem je uspelo marsikaj v našem športu. Novak je dosegel še en velik uspeh, čestitam mu. Kaj to pomeni za zgodovino tenisa? Ne vem, padel je še en rekord. Vsa čast Novaku," je na kratko za srbski Sportklub komentiral Nadal.

Pomanjkanje spoštovanja?

Nad njegovim odgovorom niso bili najbolj zadovoljni nekateri navijači Đokovića, ki menijo, da 34-letni Španec ne ceni dovolj uspehov Đokovića.

"Drugi najboljši igralec v zgodovini tenisa je rekel, da ne ve, kaj to pomeni. Zelo nešportno in prav tako premalo inteligence in spoštovanja," je bil eden izmed mnogih zapisov na družbenih omrežjih.

Novak Đoković na enem izmed zadnjih treningov, ko je treniral s Stefanosom Cicipasom.

Rafa in Đokvić bosta lahko vse pokazala na igrišču

Pred nami je izjemno zanimiv teden, saj se je po dolgem času na igrišča vračata Novak Đoković in Rafael Nadal. Prvi je letos že zmagal na OP Avstralije, Rafa pa se je v Melbournu prebil do četrtfinala. Po tistem se je Majorčan zaradi poškodbe za nekaj časa umaknil, Srb pa je nekaj več časa preživel z družino.

Nadal, ki ima v svoji vitrini 20 lovorik s turnirjev za grand slam, je na turnirju v Monte Carlu zmagal že enajstkrat in tudi letos sodi med favorite. Prav zanimivo bo videti, kako se bo na rdečem pesku znašel Novak Đoković, ki je postavljen kot prvi nosilec turnirja. Nole je v Monte Carlu zmagal dvakrat.