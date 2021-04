Očitno mu ne bo nikoli odpustil: Đoković spet udrihal po Federerju #video

Foto: Guliverimage/Getty Images

Srđana Đokovića, očeta trenutno prvega teniškega igralca sveta, med drugim moti to, kako tuji mediji pišejo o njegovem sinu. Novaku zamerijo celo izjave njegovega očeta, ki je znan kot sogovornik brez dlake na jeziku.

"Očitno nimajo najboljšega mnenja o nas in vseskozi jih nekaj moti. Resnici na ljubo, tudi jaz nočem biti del njihovega sveta. Zdi se mi, da je njihov svet povsem drugačen. Jaz govorim samo resnico. In kaj naj zdaj naredim? Tako slabo govorijo o njem, da je to preprosto neverjetno. To, da jaz odgovorim nekoliko ostreje, je le 0,01 odstotka tega, kako oni ravnajo z velikim igralcem, ki ga nikoli več ne bodo imeli," je na televiziji K1 dejal Srđan.

Dvobojev sina ne gleda več

Večkrat vidimo, kako 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam na igrišču doživlja čustvene izbruhe. Njegov oče pravi, da je veliko bolj umerjen kot on sam. "On je vzel najboljše od moje žene in mene. Po meni ima srčnost in hrabrost, po mami pa mirnost. Ko naleti na zid, se ustavi in razmisli, jaz pa udarjam z glavo, dokler ne omedlim."

Čeprav je Novak že dolga leta na turneji in ima v svoji vitrini že ničkoliko lovorik z največjih tekmovanj, oče vse bolj redko gleda njegove dvoboje. "Finale OP Avstralije sem morda gledal nekaj minut. In kaj delam? Gledam naokrog, čakam, da se konča niz in da mi javijo rezultat. Dijana (mama Novak Đokovića, op. p.) gleda. Ženske so močnejše od nas."

Dvoboj, ki ga Srđan Đoković ne bo nikoli pozabil

Tistega "napada" na Novaka očitno ne bo pozabil

Srđan nikakor ne more pozabiti dogodka, ki se je zgodil pred petnajstimi leti, ko sta leta 2006 v Davisovem pokalu igrali Švica in Srbija. Novak Đoković je takrat igral proti Stanu Wawrinki in prosil za zdravniško pomoč. Nole je tisti dvoboj dobil po petih nizih (3:2), Federer pa je po koncu dejal, da je Đoković hlinil težave.

"Pred približno 15 leti je napadel mojega sina, ko je bil star 18 ali 19 let. Vedel je, da prihaja nekdo, ki bo boljši od njega. Takrat sem rekel, da je najboljši igralec. A čeprav je najboljši igralec, je tudi slab človek," je sklenil Đoković starejši.

Novak Đoković je letos še devetič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Po daljšem premoru bo igral v Monte Carlu

Triintridesetletni Đoković je letošnjo sezono začel na najboljši mogoč način, potem ko je še devetič zmagal na OP Avstralije. Za tem se je načrtno umaknil in med drugim odpovedal tudi turnir serije masters v Miamiju. Ljubitelji tenisa ga bodo po dolgem času lahko spremljali na turnirju v Monte Carlu, kjer bo igral tudi Rafael Nadal.