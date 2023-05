Nova dopinška kršitev Romunke

Enaintridesetletna Simona Halep je suspendirana vse od oktobra lani, potem ko je bila avgusta pozitivna na prepovedan roksadustat na odprtem prvenstvu ZDA. Omenjena snov sicer spodbuja nastajanje rdečih krvničk in se uporablja pri zdravljenju bolnikov z ledvičnimi težavami.

Danes pa je Itia sporočila, da je imela Romunka še "nepravilnost v biološkem potnem listu". Program bioloških potnih listov sicer na daljši rok primerja različne krvne vzorce, da bi odkril morebitne kršitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V tem primeru gre za različno kršitev od lanske, zaradi katere je prejela pogojno dvoletno prepoved igranja.

"Zavedamo se, da to še dodatno zapleta že tako odmeven primer," je v izjavi za javnost zapisala Nicole Sapstead, direktorica Itie.

"Neprimerno bi bilo, da bi komentirali podrobnosti do zaključka postopka, vendar bomo še naprej sodelovali z neodvisnim sodiščem in predstavniki igralke," je dodala Sapstead.

Halep je po pozitivnem testu lani dejala, da se bo na vso moč borila, da očisti svoje ime. Zaslišanje bo imela 28. maja, potem ko Mednarodna teniška zveza dolgo ni uslišala njene želje po obrambi, je v intervjuju dejala pretekli mesec.

"Sem zagovornica čistega športa in vedno sem bila proti dopingu. Pojma nimam, kje in kako sem zaužila to prepovedano snov," je takrat trdila nekdanja zmagovalka Wimbledona in Rolanda Garrosa