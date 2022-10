Padla na dopinškem testu. "Začenja se bitka za resnico."

"Danes se začenja najtežji dvoboj v mojem življenju - bitka za resnico. Obvestili so me, da sem bila pozitivna na substanco Roxadustant. To je največji šok v mojem življenju," je prek družabnih omrežjih sporočila romunska teniška igralka Simona Halep. "Nikoli nisem niti pomislila, da bi goljufala. To se ne sklada z mojimi vrednotami."

Dodaja, da se počuti zmedeno in izdano. "Do konca se bom borila, da dokažem, da nisem nikoli zavestno jemala prepovedane substance. Verjamem, da bo prej ali slej resnica prišla na dan. Ne gre za lovorike in denar, gre za čast in za ljubezen do tenisa, ki jo gojim 25 let," je zaključila trenutno deveta na lestvici WTA.