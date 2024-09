Nov škandal, kar pet igralcev je suspendiranih

V preteklosti smo lahko že večkrat videli, kako so športne stave zarezale v vse pore športa in posledično vplivale na rezultat tekem. So športniki in športnice, ki podležejo prirejanju svojih tekem, s tem pa zaslužijo lep znesek denarja. Do nove stavniške afere je prišlo v tenisu, potem ko so suspendirali kar pet teniških igralcev.

Vsi vpleteni so priznali krivdo

Mednarodna agencija za integriteto v tenisu (ITIA) je v četrtek sporočila, da je pet teniških igralcev prejelo kazni zaradi kršitev Protikorupcijskega programa v tenisu (Tennis Anti-Corruption Program – TACP). Kazni so povezane s kazenskim postopkom, ki je bil obravnavan leta 2023, in sicer v primeru prirejanja tekem v Belgiji. Že na začetku leta sta bila suspendirana bolgarski uradnik Stefan Milanov in francoski igralec Leny Mitjana.

"Vsi vpleteni so priznali kršitve in sprejeli dogovorjeno kazen ter se odpovedali pravici do obravnave pred neodvisnim uradnikom za protikorupcijske zadeve," so zapisali v izjavi ITIA. Gre za tekme, ki so bile odigrane v letih 2017 ali 2018 in so povezane s prirejanjem rezultatov, omogočanjem stav in prejemanjem denarja.

Ivan Endara je bil leta 2015 na lestvici ATP najvišje uvrščen na 367. mesto. Foto: Guliverimage

Dvema so znižali denarno kazen

Ekvadorski teniški igralec Ivan Endara, ki je bil leta 2015 na lestvici ATP najvišje uvrščen na 367. mesto, je skupaj z Mehičanoma Mauriciom Resendizom in Raulom Isaiasom Rosasom-Zarurjem dobil petletno prepoved igranja. Ta se bo iztekla julija 2029, vsak od njih je dobil še globo v višini 15 tisoč ameriških dolarjev (13 tisoč evrov).

Mehičan Ivar Aramburu Contreras je suspendiran do marca 2026 in kaznovan s 44 tisoč ameriškimi dolarji (39 tisoč evrov), a mu je bilo 30.800 dolarjev (28 tisoč evrov) kazni odpisanih. Njegov brat Aitor Aramburu Contreras pa je suspendiran do decembra 2025 in kaznovan s 36 tisoč ameriškimi dolarji (32 tisoč evrov), od katerih mu je bilo 25.200 dolarjev kazni (23 tisoč evrov) odpisanih, so zapisali pri Reutersu.

Preberite še: