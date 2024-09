Nesramno obnašanje: Kdo misli, da je? #video

Julija Putinceva, kazahstanske teniška igralka, je v tretjem krogu OP ZDA do pobiralke žogic pokazala vse prej kot spoštovanje. Dvoboj se je odvijal že v nedeljo, njen videoposnetek še vedno kroži na družbenih omrežjih in mnogi se zgražajo nad njeno nesramno potezo. Med njimi so tudi nekdanja velika imena svetovnega tenisa.

Who does Putintseva think she is …

Terrible behaviour towards the ball girl !!! https://t.co/Uz8gH7Rx0g — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 1, 2024

Stala je nepremično in jo ignorirala

Putinceva je v tretjem krogu igrala proti Italijanki Jasmine Paolini in na koncu izgubila z izidom 6:3 in 6:4. Trenutno 32. igralka sveta je pobiralki žogic nakazala naj ji vrže žogice. Prvi dve je gladko ignorirala in stala nepremično, tretjo žogico pa je na vendarle ujela. Ob tej potezi je bilo slišati zgražanje občinstva na tribunah.

Opravičila se je

Julija Putinceva se je pozneje na Instagramu opravičila za nesramno potezo in dejala, da ni bila osredotočena, ker je igro pred tem zapravila možnost, da bi nasprotnici odvzela servis. "Pobiralki žogic bi se rada opravičila za moje dejanje, potem ko mi je dajala žogice. Res sem bila jezna nase, potem ko nisem dobila igre. Bila sem tako zamišljena, da sploh nisem bila osredotočena na to, kaj se dogaja in kdo mi daje žogice. Vsi pobiralci žogic na OP ZDA opravljajo izjemno delo," je še zapisala 29-letna teniška igralka, a zdi se, da ji te poteze dolgo ne bodo pozabili.

Boris Becker je bil zelo kritičen nad njeno potezo. Foto: Guliverimage

Boris Becker je bil zgrožen nad njeno potezo

Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je bil eden najbolj glasnih kritikov kazahstanske teniške igralke. Na platformi X je legendarni Nemec zapisal: Kdo misli, da je Putinceva … Grozno obnašanje do pobiralke žogic."

Za tem se je oglasil tudi Feliciano Lopez, ki tudi ni varčeval s z besedami: "Sram naj jo bo. Ponižanje pobiralca žogic je zadnja stvar, ki jo lahko narediš na teniškem igrišču."

Nekateri so prepričani, da je bilo v tistem trenutku občinstvo še premalo kritično do nje.

Preberite še: