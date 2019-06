Mima Jauševec, nekdanja naša teniška igralka, je leta 1977 dosegla največji uspeh slovenskega tenisa, potem ko je zmagala na OP Francije. Verjetno jih malo ve, tega do danes ni vedela niti sama, da so si organizatorji pred 42 leti pri naši igralki privoščili veliko napako.

Vgravirano napačno ime

Pravzaprav si je nepopravljivo napako privoščil tisti, ki je v znameniti pokal Suzanne Lenglen vgraviral ime naše teniške igralke. Ta je bil pri graviranju nepazljiv in na pokal napačno zapisal priimek naše igralke. Namesto da bi zapisal Mima Jaušovec, je zapisal Mima Jauš(e)vec in tako naredil nepopravljivo napako. A to vseeno ne spremeni dejstva, da je bila Mima tistega leta najboljša na prestižnem turnirju.

Nad to novico je bila presenečena tudi Mima Jaušovec. Foto: Vid Ponikvar

Uspelo nam je priklicati tudi glavno akterko te zgodbe, ki vse do danes ni vedela, da se je zgodila omenjena napaka. Pravzaprav je bila nad to informacijo presenečena. "Res? Tega nisem vedela. To mislite na tisti glavni pokal, ki ga imajo oni?" so bile uvodne besede naše nekdanje vrhunske teniške igralke.

"Jim bom pisala. Tamkajšnji predsednik je zelo prijazen in vsi skupaj se res trudijo. Res je, da nekoliko zaostajajo za preostalimi turnirji za grand slam, ampak se trudijo. Ravno sem se jim želela zahvaliti za vse skupaj in jim bom tudi to omenila. Letos sem videla pokal, vendar nisem šla tako blizu, da bi lahko videla vsa imena. Jih bom opozorila," nam je še povedala do danes edina slovenska teniška igralka, ki je zmagala na turnirju za grand slam v posamični konkurenci.

To ni edina napaka na prestižnem pokalu Britanka Sue Barker, zmagovalka Pariza iz leta 1976, je na pokalu navedena kot Avstralka. Foto: Gulliver/Getty Images

To pa ni edina napaka na pokalu Suzanne Lenglen. Leto pred tem, torej leta 1976, se je graver, ki je zapisoval ime zmagovalke, prav tako zmotil. Tistega leta je na pariškem pesku slavila Britanka Sue Barker. Na omenjenem pokalu je zapisana, da je Avstralka, kar ne drži, so zapisali na Daily Mail, kjer so med drugimi omenili tudi našo Mimo.

Letos je na Roland Garrosu po dolgih letih slavila Avstralka Ash Barty. Ta je letos v finalu brez težav premagala šele 19-letno Čehinjo Marketo Vondrousovo in tako po letu 1973 postala prva Avstralka, ki je se veselila zmage v Parizu.

Med moškimi slavil Nadal

V moški konkurenci je letos še 12. zmagal Rafael Nadal. Kralj peska je v finalu še drugič zapored premagal Dominica Thiema. Rafa je še enkrat pokazal, da je v Parizu težko premagljiv.