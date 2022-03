Nekdanji trener Đokovića se je znašel na dnu

Kot je znano, Beckerja sodišče med drugim obtožuje, da ni izročil vseh lovorik, s katerimi bi deloma lahko izplačal dolgove. Sodišče je proti njemu izdalo 24 obtožnic, legendarni Nemec pa vse obtožbe zanika. Nekdanji prvi igralec sveta je priznal, da mu je bilo nerodno, ker je bil njegov bankrot leta 2017 razglašen le nekaj dni pred začetkom turnirja v Wimbledonu, kjer je delal kot strokovni sodelavec.

Foto: Reuters

"Vsi so pisali o tem, jaz pa sem takrat stopil skozi vrata Wimbledona in vsi so vedeli. Bilo mi je nerodno, ker sem bankrotiral," je povedal Nemec. Poroti je razložil, da je bankrotiral v času, ko je imel tudi v zasebnem življenju zelo stresno obdobje. Takrat je namreč živel ločeno od nekdanje partnerice Sharlely Becker. Živela sta v različnih stanovanjih in moral je plačevati 22 tisoč funtov na mesec (26 tisoč evrov).

Kakšni naj bi bili razlogi za bankrot Beckerja? Po nekaterih ocenah naj bi Becker v športni karieri samo s turnirskimi nagradami zaslužil okoli 50 milijonov evrov, še najmanj trikrat toliko naj bi zaslužil s sponzorskimi pogodbami. Ves prisluženi denar, kot pišejo mediji, naj bi izgubil s sumljivimi posli z nafto v Nigeriji (tam naj bi izgubil 50 milijonov evrov), prav tako je izgubil veliko denarja, ki ga je vložil v pozneje propadle projekte. Eden izmed bolj znanih je gradnja nebotičnika v Dubaju.

Boris Becker je še danes najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu. Star je bil 17 let. Foto: Guliverimage/Getty Images

Becker, ki je po končani karieri uspešno treniral Novaka Đokovića, delal kot strokovni komentator in bil ambasador športne znamke Puma, je dejal, da se je njegov zaslužek po končani karieri drastično znižal. Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je lopar v kot postavil leta 1999.

Zelo veliko so ga stale ločitve

Zelo veliko so ga stale tudi ločitve. Leta 2001 se je ločil od nekdanje žene Barbare Becker in ji moral plačevati visoko preživnino. Skrbeti je moral tudi za hčer Anno Ermakovo in njeno mamo, ki ji je moral v Chelseaju kupiti stanovanje, vredno tri milijone evrov.

Becker, ki že od leta 2012 živi v Veliki Britaniji, je dejal, da mu je bankrot preprečil večje zaslužke. "Težko je, ko bankrotiraš in si vsak na naslovnicah. Z mojim imenom je danes težko zaslužiti denar," je povedal danes 54-letni Boris Becker.

Boris Becker in njegova prva žena Barbara Foto: Guliverimage/Getty Images