Naveza Rajeev Ram/Joe Salisbury ubranila naslov v New Yorku

Ram in Salisbury sta šele druga igralca v odprti eri tenisa, ki sta na grand slamu v New Yorku ubranila naslov. Foto: Reuters

Ameriško-britanska teniška naveza Rajeev Ram/Joe Salisbury je ubranila prvo mesto v dvojicah na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Osemintridesetletni Ram in osem let mlajši Salisbury sta bila v današnjem finalu po uri in 58 minutah s 7:6 (4) in 7:5 boljša od nizozemsko-britanske kombinacije Wesley Koolhof/Neal Skupski.