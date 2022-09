Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Casper Ruud in Carlos Alcaraz, ki bosta po mnenju mnogih krojila naslednje desetletje ali dve svetovnega tenisa, sta finalista zadnjega grand slama v letošnji sezoni, OP ZDA. Norvežan je polfinale dobil v štirih nizih, Španec pa v petih.

Komaj 19-letni Carlos Alcaraz je v polfinalu zmagal proti ljubljencu domačega občinstva Francesu Tiafoeju s 6:7 (6), 6:3, 6:1, 6:7 (5) in 6:3. Že pred tem si je 23-letni Casper Ruud vstopnico za finale zagotovil z zmago s 7:6 (5), 6:2, 5:7 in 6:2 proti Rusu Karenu Hačanovu. Zmagovalec nedeljskega finala pa ne bo osvojil le svojega prvega naslova na turnirjih za veliki slam, temveč bo obenem na prvem mestu svetovne lestvice zamenjal branilca naslova v New Yorku, Rusa Danila Medvedjeva, ki je letos izpadel že v osmini finala proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters Alcaraz je najmlajši finalist OP ZDA po letu 1990, ko je Američan Pete Sampras dvignil pokal pri 19 letih in 28 dneh. Pred dvema dnevoma je v četrtfinalu proti Italijanu Janniku Sinnerju odigral maratonski dvoboj, dolg 5:15 ure, ki se mu tokrat ni prav nič poznal pri kondiciji, ravno nasprotno. Alcaraz se je po tesno izgubljenem prvem nizu šele zares začel igrati in se zasluženo uvrstil v svoj prvi finale turnirjev za grand slam.

"Igramo v polfinalu turnirja za grand slam, zato moramo dati vse od sebe, pa naj gre za štiri ali pet ur," je Alcaraz pojasnil svoje ogromne zaloge moči. Tiafoe, ki je pred domačimi navijači upal na veliki met, pa se je po porazu boril s solzami. "Počutim se, kot da sem vse razočaral," je dejal 24-letnik v stadionski mikrofon: "Vrnil se bom in zmagal! Oprostite mi tokrat!" Tiafoe, za katerega je na stadionu Arthur Ashe navijala tudi nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama, je vmes doživel nerazložljiv padec v igri.

Medtem pa je Ruud po uspehu nad Hačanovom sijal od sreče. "Tako sem vesel," je dejal Ruud po svoji drugi uvrstitvi v finale grand slama, in dodal: "Na začetku sva bila oba nekoliko živčna, na srečo sem dobil prvi niz. V drugem in četrtem pa sem igral fenomenalno."