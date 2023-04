Naša najboljša igralka je sporočila slabo novico

Zadnji konec tedna smo v Kopru v pokalu Billie Jean King videli čudežen preobrat slovenskih teniških igralk, potem ko so proti Romunkam zaostajale že z 0:2, na koncu pa slavile s 3:2. S tem se je naša reprezentanca uvrstila na zaključni turnir prestižnega pokala in med najboljših 12 reprezentanc na svetu. Za rezultat sta bili najbolj zaslužni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Tamara Zidanšek in Andrej Kraševec Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A očitno Tamara Zidanšek, trenutno 104. igralka na svetovni lestvici, plačuje davek tega tekmovanja, potem ko je na socialnih omrežjih sporočila, da je že v petek, ko je potekal prvi dan obračuna, utrpela poškodbo, ki jo je za nekaj časa oddaljila s teniških igrišč.

"Po posvetovanju s svojo zdravniško ekipo sem se na žalost odločila, da bom morala spustiti turnirja Mutua Madrid Open in Saint Malo. Trenutno moram biti osredotočena predvsem na svojo rehabilitacijo, da bom lahko čim prej okrevala."

"Kot športniku ti ni nikoli lahko spustiti tekmovanja. Hvala vam za vašo podporo. Obveščala vas bom o svojem napredovanju in komaj čakam, da bom lahko spet igrala," je sporočila 25-letna slovenska teniška igralka.

Poškodba je prišla ob precej nepravem času

Tami, kot jo kličejo v teniških krogih, se sicer najbolje počuti na pesku, tako da je njena poškodba prišla ob precej nepravem času. Spomnimo, da se je Konjičanka leta 2021 prebila do polfinala OP Francije v Parizu. Ta se letos začne 28. maja, tako da upamo, da bo naša igralka nared za največje napore. Zidanškova je do zdaj na pesku igrala dva turnirja serije WTA in obakrat se je prebila do četrtfinala.

Kaja Juvan Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja Juvan si je vzela nekaj časa za počitek

Nekaj časa na teniških igriščih ne bomo videli tudi Kaje Juvan, potem ko si bo Ljubljančanka vezla nekaj časa za počitek.

