Napetost narašča: kako bo odločilo sodišče v primeru Đoković?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljskih jutranjih urah bo znana usoda Novaka Đokovića, prvega teniškega igralca sveta. Zvezno sodišče v Avstraliji bo odločilo, ali je Srb upravičen do avstralskega vizuma in posledično do igranja na OP Avstralije. Obravnava se začne ob 23.15 po slovenskem času.