Napetost narašča: kako bo odločilo sodišče glede primera Đoković?

Športna in svetovna javnost je na nogah, saj naj bi bilo že v ponedeljkovih jutranjih urah znano, ali bo sodišče, ki se nahaja v Commonwealth Law Courts Building in je le kakšne tri kilometre oddaljeno od Rod Laver Arene, ugodilo pritožbi odvetnikov Novaka Đokovića.

Avstralske oblasti menijo, da Đoković ne izpolnjuje pogojev

Beograjčanu so v sredo ob prihodu v Avstralijo preklicali vizum in ga nastanili v hotel za migrante, kjer danes prebiva že peti dan. Avstralske oblasti namreč menijo, da Đoković ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo. Odvetniki Đokovića so zato vložili pritožbo.

Obe strani se lahko na odločitev sodišča tudi pritožita, in na notranjem ministrstvu so pritožbo tako rekoč že napovedali vnaprej, saj so ocenili, da tudi v primeru odločitve v korist teniškega igralca Đokovića, ta ne bo mogel kar takoj vstopiti v državo in zapustiti zdajšnjega bivališča.

Nejasnosti v zgodbi Novaka Đokovića

Izid obravnave je zelo težko napovedati, saj obe strani menita, da imata dobre argumente. Za precej nejasnosti pa je poskrbel sam Đoković 16. decembra. Takrat naj bi bil pozitiven na novi koronavirus. In ravno na podlagi tega testa je Đoković zaprosil za zdravstveno izjemo. A kmalu za tem so se pojavile fotografije z datumom 17. in 18. december, na katerih je 34-letnik v javnosti in brez maske. Nejasno je tudi, kdaj je Đoković zase zahteval izjemno dovoljenje za vstop v Avstralijo. Po veljavnih predpisih bi to moral storiti do 10. decembra, s čimer bi se rok za dovoljenje iztekel že slab teden pred njegovo potrjeno okužbo.

21:20: Avstralska vlada je v svojih dokumentih zapisala, da če bi sodišče odločilo v prid Đokovića, še ne pomeni, da gre na prostost. Zvezna vlada ima po zakonu možnost, da ga znova pridrži. 20.50: Mnenja avstralskih pravnikov so različna. Nekateri menijo, da je Đoković brez možnosti, medtem ko drugi menijo, da Srb lahko doseže svojo pravico na sodišču. 20.40: Neuradni viri pravijo, da po vsej verjetnosti Novaka Đokovića ne bo na obravnavi. 20.30: Đokovića je na družbenih omrežjih podprl tudi slovenski košarkar Goran Dragić. "Bog vidi vse," je zapisal Ljubljančan. BOG SVE VIDI 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ❤️ https://t.co/rORW7eOppZ @DjokerNole — Goran Dragić (@Goran_Dragic) January 9, 2022

20.25: Še slabe štiri ure nas ločijo do začetka obravnave Novaka Đokovića. Najprej bodo v dveh urah, kolikor imajo na razpolago, predstavili argumente odvetniki Novaka Đokovića. Sledil bo triurni odmor, nato bodo na vrsto prišli še odvetniki avstralskih oblasti, ki imajo na razpolago tudi dve uri. Ti naj bi svojo predstavitev končali ob 7. uri po slovenskem času. Kdaj bo znana odločitev, še ni jasno.