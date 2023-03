Najdaljši dvoboj v sezoni

Začel se je turnir v Miamiju, kjer sta pravi maratonski dvoboj prikazali Camila Giorgi in Kaia Kanepi. Dvoboj je trajal tri ure in 32 minut ter se je končal z izidom 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4). S tem sta igralki izenačili najdaljši letošnji dvoboj na turneji WTA.

Camila Giorgi bi lahko dvoboj že prej končala, potem ko je v tretjem nizu vodila že s 5:0 in imela zaključno žogo za zmago pri izidu 5:3 in 5:4. Kanepijeva se ni predajala vse in izsilila podaljšano igro tudi v tretjem nizu. Tam je več zbranosti pokazala Giorgi in na koncu zasluženo slavila.

Njena nasprotnica v drugem krogu bo Viktorija Azarenka, trikratna zmagovalka turnirja v Miamiju.

- Miami, WTA 1000 (8.169.400 evrov):

- 1. krog:

Claire Liu (ZDA) - Katerina Siniakova (Češ) 3:6, 3:3 - predaja;

Nao Hibino (Jap) - Danka Kovinić (Čgo) 6:3, 6:3;

Mirjam Björklund (Šve) - Jasmine Paolini (Ita) 4:6, 6:4, 6:4;

Tereza Martincova (Češ) - Tamara Korpatsch (Nem) 4:6, 6:4, 6:3;

Ana Kalinska (Rus) - Victoria Jimenez Kasintseva (And) 6:4, 6:2;

Laura Siegemund (Nem) - Mayar Sherif (Egi) 6:3, 6:4;

Wang Xiyu (Kit) - Brenda Fruhvirtova (Češ) 6:0, 7:5;

Elise Mertens (Bel) - Alycia Parks (ZDA) 6:1, 6:4;

Katherine Sebov (Kan) - Linda Fruhvirtova (Češ) 6:2, 4:6, 6:4;

Viktorija Tomova (Bol) - Anna Karolina Schmiedlova (Slk) 7:5, 6:2;

Jevgenija Rodina (Rus) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 6:4;

Camila Giorgi (Ita) - Kaia Kanepi (Est) 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4);

Viktorija Golubic (Švi) - Hailey Baptiste (ZDA) 7:6 (3), 6:1;

Irina-Camelia Begu (Rom) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 7:5;

Marta Kostjuk (Ukr) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:3, 6:2;

Rebecca Marino (Kan) - Julija Putinceva (Kaz) 7:6 (4), 6:2.

