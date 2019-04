Najcenejši trener: Od Nadala ni vzel niti evra

Toni Nadal, nekdanji trener in stric Rafaela Nadala, je razkril tri stvari, ki so bile ključne za uspeh njegovega nečaka. Ena od teh je povezana tudi z denarjem.

Že drugo leto je, odkar Toni Nadal na turneji ne spremlja več Rafaela Nadala. Vlogo glavnega trenerja je prevzel Carlos Moya, a jasno je, da ima še danes največ zaslug za vse Nadalove uspehe prav Toni. Ta ga je treniral že od tretjega leta, ko je prvič prijel lopar v roke. In katere so po mnenju Tonija Nadala najpomembnejše stvari?

"Bil sem najcenejši trener"

"Prva stvar je, da sem njegov stric, druga, da sem imel poleg sebe izjemnega igralca, tretja, da sem bil najcenejši trener na turneji. Najslabše pa je to, da ko sem zapustil njegov tabor, Rafa igra veliko bolje," se je nekoliko pošalil Toni, ki v dolgoletnem sodelovanju od nečaka ni želel niti evra, saj meni, da bi se s tem njun odnos spremenil.

Med drugim je priznal, da mu je bilo prvo sezono, ko ga ni bilo poleg na turneji, težko. "Adrenalin, ko ga imaš, ko spremljaš svojega igralca s tribune. To pogrešam in moram priznati, da mi je bilo sploh prvo leto težko gledati Rafo v televizijskem prenosu."

Toni Nadal je za Rafo skrbel od začetka kariere. Foto: Twitter

Danes 58-letni teniški trener je s svojim nečakom preživel ogromno časa in skupaj sta dosegla veliko lovorik. Zanimiv je bil odgovor, ko so ga vprašali, ob kateri Rafaelovi zmagi je bil najbolj čustven. "Veliko je bilo čustev. Ko je zmagal prvo OP Francije pa tudi deseto ali ko je slavil v Wimbledonu, ampak v glavi imam še vedno sliko, ko je še kot 13-letnik igral v domačem klubu."

Rafa se v zadnjem času spet ubada s poškodbami. Izpustiti je moral celo turnir v Miamiju. Nazadnje je igral v Indian Wellsu. Tam bi moral v polfinalu igrati proti Rogerju Federerju, a je moral dvoboj zaradi poškodbe predati. Zdaj prihaja sezona na pesku, kjer Majorčan že dolga leta kraljuje in Toni meni, da bo njegov nekdanji varovanec znova konkurenčen.

Na njuni skupni poti je bilo veliko čustvenih dogodkov. Foto: Guliver/Getty Images

Čudijo ga Đokovićevi slabši rezultati

Trenutno pa ne kaže najbolje Novaku Đokoviću, ki je imel dve slabi predstavi na turnirju v Indian Wellsu in v Miamiju. Kljub temu je srbski zvezdnik še vedno na prvem mestu. Toni Nadal meni, da je prvo mesto na lestvici ATP vse bolj odprto.

"Đoković zagotovo ni dobro igral, potem ko je izgubil v Miamiju in Indian Wellsu, kar je nekoliko nenavadno. A je še vedno na vrhu lestvice. Tekma za prvo mesto je zdaj še bolj odprta. V igri so on, Rafael, Aleksander Zverev, Roger Federer in še nekateri drugi mladi fantje," je v intervjuju za El Hormiguero dodal Toni, ki meni, da ima Rafa pred seboj še dve ali tri leta profesionalnega tenisa.