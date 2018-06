"Najbolje je, da Novak Đoković ostane doma"

Srbski teniški zvezdnik je takoj po porazu izjavil, da bo morda celo izpustil sezono na travi in s tem presenetil svetovno teniško javnost. Mats Wilander, zmagovalec sedmih turnirjev za grand slam, je v oddaji na športni televiziji izjavil, da je lepo videti, da se Novak počasi vrača nazaj. Tudi on je mnenja, da bi bilo morda bolje, da Đoković izpusti sezono na travi.

"Bil je povsem zlomljen in sploh ni želel odgovarjati na vprašanja." Foto: Guliver/Getty Images

Morda je bolje, da Novak ne igra travi, saj je to podlaga, ki ti ubija samozavest. Četudi bi igral dobro na travi, je težko najti dobra igrišča za treniranje. Ne morate se dobro gibati, ker je veliko drsanja. Če se želite vrniti na najvišjo raven, potem je zanj najboljši trda podlaga in logično je, da potem ne želite igrati na travi," je povedal Šved, ki je pozneje analiziral, kaj bi bilo najbolje za nekdanjega prvega igralca sveta.

"Najbolje je, da ostane doma in da se odmakne od vseh teh hotelov. Najbolje je, da gre domov in mesec dni trdo trenira. Če bo dobro igral in da bo na svojih 80 odstotkih, kot sem slišal, da je že bil, potem ima možnost, da se vrne na svojo najvišjo raven."

Novak Đoković je na OP Francije doživel veliko razočaranje. Foto: Guliver/Getty Images

"Bil je povsem zlomljen"

Nad njegovim vedenjem je bila presenečena Annabel Croft, prav tako nekdanja teniška igralka. Kot je dejala je bil Novak do zdaj vedno dobro razpoložen in je imel z novinarji vedno korekten odnos.

"Novak je bil povsem iz sebe. Zelo nenavadno za njega, saj je bil do zdaj vedno pripravljen na pogovor z novinarji in nasmejan. Bil je povsem zlomljen in sploh ni želel odgovarjati na vprašanja. V preteklih tednih se je res trudil, da dvigne svojo ravno, ta poraz pa je bil zanj veliko razočaranje. Iskreno upam, da se bo premislil in da bo letos igral na travi," je 51-letna Britanka.