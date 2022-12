Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Združenje profesionalnih teniških igralcev (ATP) je objavilo, da je Španec Rafael Nadal najbolj priljubljen igralec v sezoni 2022 med navijači. Španec je to nagrado prejel prvič v karieri, s tem je prekinil dominacijo Švicarja Rogerja Federerja, ki je nagrado prejemal od leta 2003 do 2021.

Nadal je letos dobil štiri turnirje, od tega dva za grand slam, najboljši je bil v Melbournu in Parizu. Sezono je končal z 39 zmagami in osmimi porazi in na drugem mestu računalniške lestvice.

"Srečen sem, počutim se sijajno. Ne vem, kako se naj zahvalim, ne le zaradi te nagrade, ampak zaradi vse podpore, ki sem jo praktično v vsakem mestu dobival med sezono. Res mi to veliko pomeni. Obračam se proti sezoni 2023, vidimo se kmalu," je za ATP dejal Španec, ki med navijaškimi priznanji ATP že ima nagrade za najboljšega novinca, igralca, ki je zabeležil največji napredek, nagrado za najboljšo vrnitev in tudi nagrado za najbolj športnega igralca.

Najbolj priljubljen teniški par pa sta Avstralca Thanasi Kokkinakis in Nick Kyrgios, tudi ona sta nagrajenca prvič.

