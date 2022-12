Iga Swiatek je imela v sezoni niz 37 zaporednih zmag ter je osvojila odprti prvenstvi Francije in ZDA, ob tem pa še turnirje v Dohi, Indian Wellsu, Miamiju, Stuttgartu, Rimu in San Diegu. Poljakinja je bila leta 2020 izbrana za up leta, v letu 2022 pa je zbrala skupno 67 zmag ter bila na vrhu po številu finalnih nastopov in lovorik.

Pri dvojicah sta bili najboljši Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova. Trener Američanke Jessice Pegula David Witt je postal trener leta, potem ko je svojo varovanko popeljal do tretjega mesta na lestvici WTA. Up leta je postala Kitajka Zheng Qinwen, ki se je na lestvici WTA povzpela za več kot sto mest na 25.

Za igralko, ki je najbolj napredovala, so izbrali Brazilko Beatriz Haddad Maia, ki se je prebila med najboljšo dvajseterico, Nemka Tatjana Maria pa je povratnica leta, potem ko je prejšnje leto po rojstvu druge hčerke izpustila tri velike turnirje, v Wimbledonu pa nato prišla do polfinala.