"Bikoborba" med Nadalom in Ruudom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadal in Ruud sta igrala pred polnimi tribunami Plaze de Toros v Ciudadu de Mexicu.

Nadal in Ruud sta igrala pred polnimi tribunami Plaze de Toros v Ciudadu de Mexicu. Foto: Reuters

Rafael Nadal in Casper Ruud sta odigrala ekshibicijski teniški dvoboj na zelo nenavadnem prizorišču − v bikoborski areni v Ciudadu de Mexicu.

Rafael Nadal Foto: Reuters Mehiška prestolnica Ciudad de Mexico je gostila dva izmed najboljših teniških igralcev pravkar končane sezone: Španca Rafaela Nadala in Norvežana Casperja Ruuda. Nadal je ekshibicijski dvoboj dobil s 7:6 in 6:4. Pred tem sta nekaj promocijskih dvobojev odigrala že v Argentini in Braziliji. Ta pa je nekaj več pozornosti požel zaradi neobičajne lokacije.

Zmagovalec 22 grand slamov in mladi teniški up sta namreč zaigrala na stadionu Plaza de Toros, torej v bikoborski areni. "Užival sem v tem dvoboju v tem kultnem prostoru z ogromno navijači na tribunah. Zanje sem lahko igral samo na najvišji ravni in prikazal svoj najboljši tenis," je povedal Nadal.

Casper Ruud Foto: Reuters