Nadala za uvrstitev v polfinale čaka vse prej kot lahko delo

Peti dan finalnega teniškega turnirja bo znan še drugi polfinalist skupine London 2020. Tega bo odločil dvoboj med Rafaelom Nadalom in Stefanosom Cicipasom. V popoldanskem dvoboju bosta igrala Dominic Thiem in Andrej Rubljev.

Dominic Thiem je z dvema zmagama že uvrščen v polfinale turnirja najboljše osmerice. V četrtek popoldne ga čaka dvoboj proti Andreju Rubljevu, ki pa ne odloča o ničemer več. Rus in Avstrijec sta do zdaj odigrala šest medsebojnih dvobojev, medsebojni izid v zmagah pa je 3:3.

Veliko bolj zanimiv bo večerni dvoboj, ko bosta loparje prekrižala Rafael Nadal in Stefanos Cicipas. Oba sta v tej skupini dosegla po eno zmago in poraz, tako da se bo zmagovalec tega dvoboja uvrstil v polfinale. Do zdaj sta Španec in Grk odigrala šest uradnih dvobojev, veliko bolje pa kaže Nadalu, ki v zmagah vodi s 5:1.

Dvoboja 15.00 Dominic Thiem (Avt) – Andrej Rubljev (Rus) 21.00 Rafael Nadal (Špa) – Stefanos Cicipas (Grč)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Daniil Medvedjev 2 zmagi - 0 porazov

Novak Đoković 1- 1

Aleksander Zverev 1 - 1

Diego Schwartzman 0 - 2 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 2 zmagi - 0 porazov

Rafael Nadal 1 - 1

Stefanos Cicipas 1 - 1

Andrej Rubljev 0 - 2

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo vsak igralec igral z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).