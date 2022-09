Nadal v dvoboj s praskami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šele 19-letni Carlos Alcaraz, ki mu je v letošnji sezoni uspel velik preboj, se je do tretjega kroga prebil brez težav. V prvi dveh dvobojih že ni oddal niza. Tokrat bo njegov nasprotnik Jenson Brooksby, 43. igralec sveta. Za Španca in Američana bo to prvi medsebojni dvoboj.

Rafael Nadal dobesedno do tretjega kroga ni prišel brez prask. Majorčan si je v drugem krogu nesrečno z loparjem poškodoval nos. Prav tako pa je v uvodnih dveh krogih oddal dva niza. V tretjem krogu ga čaka izkušeni Francoz Richard Gasquet. Igralca se zelo dobro poznata. Odigrala sta že 17 dvobojev in vse je zmagal Rafa.

Na delu bo tudi Italijan Jannik Sinner. Njegov nasprotnik bo Američan Brandon Nakashima, trenutno 69. igralec sveta.

Zanimivejši dvoboji:

Rafael Nadal (Špa, 2) - Richard Gasquet (Fra)

Carlos Alcaraz (Špa, 3) - Jenson Brooksby (ZDA)

Jannik Sinner (Ita, 11) - Brandon Nakashima (ZDA)